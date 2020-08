Milano: De Corato, spacciatori e ladri agiscono indisturbati, servono rinforzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, commenta in una nota gli arresti effettuati durante il fine settimana a Milano: "Mentre tutto il Nord è sotto lo scacco dell'emergenza Covid 19 e del maltempo, con carabinieri, polizia e protezione civile impegnati h24, a Milano spacciatori e ladri agiscono indisturbati terrorizzando i cittadini. Ieri sera in piazza Castello un algerino di 39 anni con precedenti si è avvicinato a una coppia di 20enni tentando di rubare uno zaino, nella notte invece in via Matera un marocchino di 38 anni è stato fermato per spaccio di hashish e cocaina. E si tratta soltanto degli ultimi due arresti. È del tutto evidente che polizia e carabinieri svolgono un ottimo lavoro tutti i giorni, impegnati nell'emergenza Coronavirus e nel maltempo di queste ore, ma si trovano nelle condizioni di operare con organici fermi all'inizio degli anni Duemila. Al contrario, gli immigrati e gli irregolari continuano a crescere grazie ai continui sbarchi, oltre i 50 mila clandestini stimati nella sola città di Milano un anno fa secondo i dati Orim e Polis. Il rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine è una priorità". (Com)