Qatar: Organizzazione internazionale del lavoro elogia Doha per abolizione della “kafala”

- L’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ha elogiato il Qatar per aver abolito il sistema di sfruttamento dei lavoratori stranieri detto “kafala” che per anni ha imposto loro di richiedere il permesso dei propri datori di lavoro per cambiare impiego. Secondo l’Ilo, la riforma "smantella efficacemente il sistema di sponsorizzazione della kafala e segna l'inizio di una nuova era per il mercato del lavoro nel Qatar". Per anni l’emirato del Golfo è stato criticato per non aver adempiuto alla promessa di riformare le condizioni per milioni di stranieri a bassa retribuzione impiegati soprattutto nei lavori infrastrutturali legati ai Campionati del mondo di calcio del 2022. Il Paese è anche diventato il primo nella regione ad adottare un salario minimo non discriminatorio di 1.000 riyal qatarioti (275 dollari), ha sottolineato l’Ilo in una nota. La legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. In base alla nuova legge, i datori di lavoro saranno tenuti a garantire standard di vita dignitosi ai propri operai e dipendenti, coprendo anche i costi di vitto e alloggio. La mossa, secondo l’Ilo la legge interesserà direttamente 400.000 persone.(Res)