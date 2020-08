Coronavirus: in calo a 1.365 i nuovi casi, 4 i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lieve nuovo calo della curva dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, come riportato dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano, i casi positivi sono stati 1.365 contro i 1.444 di ieri per un totale di 268.218 dall'inizio dell'epidemia. Cala anche il numero di tamponi effettuati sono 81.723, circa 18 mina in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore si sono poi registrati 4 decessi che portano il totale a 35.477. Le Regioni più colpite sono la Lombardia (235), il Lazio (156), la Campania (270), il Veneto (109) e l’Emilia Romagna (109). Anche oggi nessuna Regione fa registrare zero nuovi casi ma sono cinque quelle sotto quota dieci. La regione Valle D'Aosta poi comunica che un caso dichiarato guarito il 24 aprile 2020 è ritornato positivo e ricoverato. Sale il numero complessivo dei dimessi e guariti a 208.536, con un incremento di 312 persone rispetto a ieri. Quanto ai ricoveri, i pazienti in terapia intensiva salgono di 7 unità fino a 86. I ricoverati con sintomi aumentano invece di 83 unità (1.251), aumentano di 959 i pazienti in isolamento domiciliare (22.868 il totale). (Rin)