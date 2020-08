Serbia: direttore Ufficio per il Kosovo, “difficili” colloqui di ieri Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui svoltisi ieri a Bruxelles a livello tecnico tra Serbia e Kosovo sono stati “difficili” e “spiacevoli”. Lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, all’emittente “Rts”. “I rappresentanti di Belgrado hanno dovuto ascoltare affermazioni secondo cui non ci sono problemi di sfollati interni ed espulsi, nonché la negazione dell'affermazione che ci sono 18.000 case e appartamenti usurpati in Kosovo”, ha affermato Djuric. Il funzionario del governo di Belgrado ha aggiunto che i colloqui includevano la questione delle persone scomparse, degli sfollati e la cooperazione economica. Djuric ha anche affermato che è stata affrontata la violazione di una zona di protezione speciale intorno al monastero di Visoki Decani e sulla Associazione comuni a maggioranza serba. "Abbiamo accennato alla recente messa in pericolo del monastero di Visoki Decani e della zona di protezione circostante. Abbiamo posto l'accento sulla necessità di una rapida attuazione della Comunità dei comuni a maggioranza serba, sottolineando che la zona durante gli ultimi due anni non è stata attuata”, ha concluso. (segue) (Seb)