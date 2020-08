Maltempo: Fontana, in costante contatto con la protezione civile per situazioni più delicate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dichiara in un messaggio su Facebook: "Buona ultima domenica di agosto che, per chi ha avuto la possibilità di trascorrere un breve periodo di vacanza, spesso coincide con il ritorno a casa. Tempo permettendo auguro a tutti una buona giornata. Sono in costante contatto con la Protezione Civile regionale che sta monitorando sui territori tutte le situazioni più delicate. Da parte mia e di tutti coloro che sono con me in Regione l’impegno e la determinazione a lavorare per il bene dalla Lombardia e dei lombardi". (Com)