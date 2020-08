Milano: oltre 100 orti didattici nelle scuole milanesi, pubblicate le linee guida per crearli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione di un orto scolastico è tra le opportunità formative più efficaci e coinvolgenti per bambini e ragazzi. Già oggi sono 107 quelli attivi nelle scuole comunali e statali: 62 nelle Scuole dell'Infanzia e 20 nei Nidi del Comune di Milano, 12 in Istituti comprensivi, 9 in Scuole Primarie, 2 in Scuole secondarie di I grado e 2 in Scuole dell'Infanzia statali. Tra gli orti didattici realizzati nelle scuole del Comune di Milano, 36 sono stati creati e vengono gestiti con il supporto di professionisti, 26 con l'aiuto di volontari e 20 sono completamente 'fai-da-te'. Proprio partendo da queste esperienze e con l'obiettivo di educare al valore della natura e del cibo fin da piccoli e garantire attività costruttive all'aperto - a maggior ragione in vista della riapertura di questo particolare anno scolastico, che richiede l'individuazione di progetti all'aperto per fronteggiare l'emergenza Covid-19 - sono state pubblicate dal Comune di Milano le "Linee Guida per gli orti didattici nelle scuole milanesi". All'interno vengono spiegati tutti gli aspetti più pratici. Dai costi (intorno ai mille euro, se ci si avvale dell'aiuto di professionisti) alle possibili fonti di finanziamento, dalle fasi della realizzazione del progetto (definizione delle opzioni tecniche, presentazione agli uffici, acquisto del materiale, formazione, preparazione del terreno, semina, raccolta e produzione) alle diverse tipologie (dall'orto a pieno campo a quello nei cassoni, dalla serra al frutteto), fino alle tante esperienze di successo da cui prendere spunto: 'MiColtivo' di Fondazione Riccardo Catella, 'Scuola nell'orto' dell'Istituto Rinnovata Pizzigoni, il metodo montessoriano dell'Istituto Riccardo Massa, gli orti di via Padova di Legambiente Lombardia, quelli delle associazioni Quei dei Tredesin e Nonni amici, della Scuola Rinascita, 'Orto in condotta' di Slow Food e quelli a pieno campo del Rotary Club San Siro. (segue) (Com)