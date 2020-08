Romania: previsto per domani il voto di sfiducia contro il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla mozione di sfiducia, il ministro della Finanze romeno, Florin Citu, ha sostenuto nei giorni scorsi che il Partito socialdemocratico (Psd) ha voluto presentare la mozione in un momento in cui la crisi sanitaria non è stata risolta e la crisi economica potrebbe continuare decidendo di far fallire il paese. "Siamo ancora in stato d'emergenza e nonostante questo il Partito socialdemocratico (Psd) ha presentato questa mozione di sfiducia. La crisi sanitaria non è stata risolta e potremmo aver bisogno di altre misure in futuro. La crisi economica, sebbene finora abbiamo evitato che fosse molto dolorosa, potrebbe continuare. Nessuno sa cosa stia succedendo ma loro hanno deciso lo stesso di far saltare in aria il paese. Vi dico che una mozione di sfiducia si vede già sui mercati finanziari", ha affermato Citu all'emittente televisiva privata "Realitatea Plus". (segue) (Rob)