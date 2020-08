Romania: previsto per domani il voto di sfiducia contro il governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le discussioni che abbiamo avuto in questi giorni non riguardano più le pensioni e gli stipendi - ha spiegato il ministro delle Finanze -. Lì abbiamo risolto il problema. Ora il problema è cosa succederà con il governo. Gli investitori stranieri si chiedono cosa succede con il debito se un governo cade. Paga o non paga più interessi? Siamo l'unico paese in Europa che ha questi problemi. Solo in Romania questo gruppo criminale, controlla il parlamento e fa di tutto per distruggere la Romania", ha dichiarato Citu, il quale ha precisato che in queste condizioni seguiranno le valutazioni delle agenzie di rating per la Romania, e si discuterà con loro su tutti gli scenari, compreso quello in cui cadrà il governo del premier Ludovic Orban, perché, se si perde la fiducia degli investitori stranieri, la Romania non ha più da dove prendere i prestiti. (segue) (Rob)