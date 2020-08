Bielorussia: Di Maio esprime condanna per espulsione giornalisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, esprime condanna e preoccupazione per il ritiro dell'accreditamento e l'espulsione di numerosi giornalisti stranieri, testimoni delle manifestazioni in corso in Bielorussia in queste settimane. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il titolare del ministero degli Esteri ha aggiunto che "è necessario ripristinare al più presto il rispetto della libertà di stampa e consentire a giornalisti indipendenti di continuare a seguire gli eventi in Bielorussia".(Res)