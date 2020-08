Maltempo: Anas, provvisoriamente chiusa la ss 36 "raccordo Lecco - Valsassina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che sulla statale 36 racc " Raccordo Lecco Valsassina" è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. L'interdizione si è resa necessaria per l'allagamento della galleria Valsassina, nel territorio comunale di Lecco, a seguito delle forti piogge che hanno interessato la regione nelle scorse ore. La viabilità per Lecco è temporaneamente indirizzata sulla provinciale 62. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell'Ordine per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile (Com)