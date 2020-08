Decreto Semplificazioni: Bordoni (Lega), vincoli zone omogenee A affossano riscatto città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i vincoli nelle zone omogenee A nell'ambito del decreto Semplificazioni in discussione al Senato si "affossa ogni possibilità di riscatto". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. "Non è solo una questione romana - dichiara Bordoni -, riguarda molte città e si compromette anche la ricostruzione nelle aree terremotate. Da una parte il governo Pd-M5s fa grande sfoggio di retorica sui poteri speciali per Roma dall'altra con norme di carattere nazionale ne affossa ogni possibilità di riscatto. Si rischia infatti - aggiunge - la paralisi sugli interventi di rigenerazione urbana dove non c'è alcuna consapevolezza da parte del governo che non è in grado di bilanciare interessi che nemmeno conosce. Occorre rimettere in moto l'edilizia con effetti virtuosi sull'occupazione anche di settori a essa collegati, senza abbassare i livelli di tutela del paesaggio e dei beni culturali, ma al contrario promuovendo la qualità del tessuto urbano tanto nelle periferie come nel centro. In un periodo di grandi cambiamenti - prosegue il consigliere della Lega - i Consorzi sono fondamentali per l'erogazione di servizi utili alla comunità, ma devono trasformarsi in uno strumento agevole, non burocratico, leggero per ripensare le nostre città. L'articolo 10 emendato da Leu va nella direzione opposta, decretando la fine dell'architettura contemporanea nei grandi centri urbani, tanto il decreto potrebbe chiamarsi 'complicazioni'. Nella Capitale la zona omogenea A è vastissima, si estende ben oltre il centro storico con edifici di recente costruzione. La Lega - conclude Bordoni - ha già chiesto di modificare il testo in Senato, snellendo i procedimenti e riducendo i tempi in favore delle imprese di settore e dei cittadini, pur nel pieno rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori, in alternativa conviene lasciare il precedente regime autorizzativo, di certo meno restrittivo, rispetto all'attuale decreto Semplificazioni in esame". (Com)