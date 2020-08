Italia-Serbia: Camera di commercio e Confindustria chiedono al governo italiano la ripresa dei viaggi di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera di commercio italo-serba, Giorgio Marchegiani, e il presidente di Confindustria Serbia, Patrizio Dei Tos, chiedono al governo una riapertura immediata per i viaggi di lavoro tra i due Paesi. “Gli indici di contagio di Italia e Serbia sono bassi e ora molto simili – la Serbia è migliorata moltissimo nell’ultimo mese – è necessario ripristinare in sicurezza la possibilità di viaggiare per i tecnici ed i manager delle numerose aziende italiane in Serbia”, ha dichiarato in una nota Dei Tos, importante imprenditore nel settore del legno. I due presidenti hanno inviato venerdì 28 agosto ai vertici del governo italiano una missiva per segnalare la difficile situazione instauratasi a seguito delle forti limitazioni ai movimenti delle persone previste dalle ordinanze del 16 e 30 luglio e dal Dpcm del 7 agosto. Essi hanno chiesto, a nome dei loro oltre 300 soci, una revisione della normativa in occasione del prossimo Dpcm, proponendo in particolare l’eliminazione del divieto di entrate in Italia per i cittadini italiani residenti Aire in Serbia così come l’eliminazione della quarantena finché il parametro del numero di contagi per 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni rimane al di sotto di 50. Nel caso in futuro fosse necessario ripristinare divieti e/o quarantene, Dei Tos e Marchegiani chiedono la possibilità di entrare nei due Paesi per brevi soggiorni, fino a 120 ore, per motivi di lavoro o salute, la possibilità di effettuare il test Pcr in entrata in Italia al fine di essere esentati dalla quarantena nonché l’istituzione di una lista di persone che per la natura dei loro compiti devono muoversi regolarmente tra i due Paesi. (segue) (Com)