Italia-Serbia: Camera di commercio e Confindustria chiedono al governo italiano la ripresa dei viaggi di lavoro (2)

- Secondo Marchegiani, presidente della Camera di commercio italiana in Serbia e amministratore delegato di Ddor - UnipolSai Serbia: “La Serbia sta preparandosi ad entrare nella Ue ed è un partner importante per l’Italia: il presidente del Consiglio, (Giuseppe) Conte, ed il ministro degli Esteri, (Luigi) Di Maio hanno visitato Belgrado appena prima della pandemia e hanno toccato con mano la vivacità dei rapporti economici tra i due Paesi”. Attualmente in Serbia vi sono oltre 600 aziende attive a capitale italiano, tra cui le due maggiori banche – Intesa e Unicredit, la seconda e terza compagnia di assicurazione – Generali e Unipol – e importanti realtà industriali tra cui il Fiat Fca, Calzedonia, Aunde, Geox, Ferrero e molte Pmi. “Il numero di persone che deve muoversi non è elevato – sono 200-300, ma il loro ruolo è essenziale”, prosegue Marchegiani. Le aziende a capitale italiano contribuiscono a generare un interscambio bilaterale di circa 4 miliardi di euro. Quanto sinora costruito viene però messo a repentaglio dalle attuali regole di viaggio. Da mesi – prosegue la nota – i tecnici italiani di alcune aziende manifatturiere non riescono a visitare gli impianti di produzione in Serbia e a risolvere problemi legati alla loro operatività. Inoltre numerosi manager italiani sono stati bloccati in Serbia da metà luglio (alcuni da marzo). Essendo cittadini del nostro Paese, ma dovendo per legge essere iscritti Aire, non possono in assoluto venire in Italia. Queste persone non sono figli di immigrati ormai naturalizzati come ad esempio in Sud America, ma manager e tecnici italiani temporaneamente distaccati al servizio delle loro aziende e del Paese. Diversi tra loro non hanno potuto raggiungere le famiglie per le vacanze, senza contare l’impossibilità per tecnici o dirigenti serbi di recarsi in Italia per formazioni o altre inderogabili esigenze. (Com)