Slovenia: domani il forum di Bled, tanti gli ospiti di questa edizione

- Si svolgerà domani, 31 agosto, l'edizione 2020 del forum strategico di Bled, in Slovenia. A differenza delle scorse edizioni, il forum si svolge in un'unica giornata alla luce della situazione legata al Covid-19. "Le sfide della nuova realtà" e la risposta basata sulla cooperazione e il multilateralismo saranno il tema portante della conferenza organizzata dalla diplomazia di Lubiana. Ad aprire la conferenza sarà il presidente sloveno Borut Pahor, insieme al ministro degli Esteri Anze Logar ed al segretario generale del forum di Bled Peter Grk. Nella sessione successiva è previsto un intervento video da parte del presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach. A seguire gli interventi di diversi capi di Stato e di governo, alcuni in presenza a Bled ed altri in collegamento video: il presidente serbo Aleksandar Vucic, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (in video), la direttrice generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva, e i premier di Slovenia, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Croazia, Janez Jansa, Andrej Babis, Mateusz Morawiecki, Viktor Orban e Andrej Plenkovic. (segue) (Seb)