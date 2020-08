Scuola: Fassino (Pd), utilizzare navigator per garantire avvio regolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dello sforzo "straordinario!" per garantire l'avvio regolare delle attività scolastiche il deputato democratico Piero Fassino della direzione del Pd propone di "utilizzare 100.000 navigator del Reddito di cittadinanza". Per Fassino, "cifre alla mano - spiega in una nota - l'esperienza fin qui condotta dimostra la scarsa incidenza dei navigator nel reperire posti di lavoro per chi beneficia del Reddito di cittadinanza. Chi percepisce il Reddito di cittadinanza continuerà a riceverlo e la ricerca di occupazione può essere assicurata dai Centri per l'impiego. Viceversa, un utilizzo dei navigator nelle scuole consentirebbe di rafforzare gli organici del personale Ata dedito in ogni istituto scolastico alle funzioni amministrative e ausiliarie e renderebbe anche più produttiva la spesa oggi sostenuta dallo Stato per i navigator".(Com)