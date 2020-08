Mobilità: Raggi, realizzata ciclabile sul litorale a Ostia, Wwf l'aveva chiesta nel 1987

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, scrive: "Lo sapevate che nel 1987 il Wwf ha scritto all’amministrazione capitolina chiedendo la realizzazione di una ciclabile sul lungomare di Roma?". Raggi poi pubblica una foto della lettera e aggiunge: "Quello che vedete in foto è un vero e proprio reperto storico dell’amministrazione. È una lettera in cui l’organizzazione ambientalista, alla fine degli anni ’80, scrive che centinaia di persone utilizzano la bicicletta per recarsi in spiaggia e che, dunque, è fondamentale realizzare piste ciclabili su cui poter circolare. Sono passati ben 33 anni da quell’estate - sottolinea Raggi -. Oggi, finalmente, grazie a una visione chiara della città, abbiamo dotato il litorale romano della sua ciclabile. Un percorso che va dal Porto turistico alla Rotonda di Ostia: circa 7 chilometri per spostarsi in bicicletta da una parte all’altra del lungomare. Quella vecchia richiesta - conclude - è rimasta attuale in tutti questi anni, ma nessuno finora aveva dato risposte. Noi lo abbiamo fatto con un intervento che migliora la vivibilità e trasforma il volto del nostro lungomare".(Rer)