- Ogni giorno "il fronte del 'no' cresce, mentre inizia a franare quello del 'sì', tanto forte tra i parlamentari al momento del voto quanto debole ora verso i cittadini che non si accontentano di antipolitica, disciplina di partito e convenienze politiche". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e tra i promotori del comitato per il "no". (Rin)