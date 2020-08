Governo: Renzi, non volevamo morire leghisti, ma non vogliamo vivere grillini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi rammenta: "Un anno fa ho detto al Pd che bisognava dire di no a Salvini anche facendo un accordo con i grillini. Poi è successa una cosa strana: all’inizio erano scettici, poi mi sa che li ho convinti troppo ed ora vogliono fare un matrimonio con i Cinque stelle. Ma noi siamo sin dall’inizio contro questa alleanza strutturale : non volevamo morire leghisti ma non vogliamo adesso vivere grillini". L'ex presidente del Consiglio lo ha detto ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, nel tour toscano di presentazione delle liste di Italia viva alle prossime regionali. (Rin)