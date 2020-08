Maltempo: Meloni, sgomento per tragedia morte sorelline a Marina di Massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, giudica "drammatiche le notizie che arrivano da Marina di Massa" dove due sorelline di 3 e 14 anni sono rimaste vittime del violento nubifragio che si è abbattuto sul campeggio dove erano in vacanza e ha fatto cadere sulla loro tenda un pioppo di quattro metri. "Una tragedia - scrive in una nota - che lascia sgomenti: tutta la mia vicinanza alla famiglia in questo momento così terribile. Solidarietà di Fratelli d'Italia a tutti gli italiani che in queste ore stanno fronteggiando l'ondata di maltempo. Un pensiero particolare va ai cittadini del Veneto, che per la seconda volta in pochi giorni sono alle prese con trombe d'aria, nubifragi e devastazioni. Solo nel veronese i danni già stimati superano i 60 milioni di euro. Bene ha fatto la Regione - conclude Meloni - a dichiarare lo stato di crisi ma serve un intervento deciso del Governo, che deve stanziare in tempi strettissimi i fondi per sostenere e risarcire i danni alle comunità così duramente colpite".(Com)