- C’è una legge elettorale "sbagliata in Toscana, lo dico io che sono di Firenze, perché favorisce il Comune capoluogo rispetto ai territori meno rappresentati". Lo ha affermato Matteo Renzi ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, nel tour toscano di presentazione delle liste di Italia viva alle prossime regionali. "Invece devi fare della Regione un luogo in cui tutti siano rappresentati", ha precisato. (Rin)