Migranti: Siracusano (FI), a Lampedusa situazione insostenibile, con governo Conte coste colabrodo

- Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, parla di "altri 450 migranti arrivati nelle ultime ore a Lampedusa, nell'isola in questo momento ci sono più di 1.500 clandestini. Una situazione insostenibile e non più accettabile". In una nota la parlamentare azzurra rammenta: "I primi di agosto Conte dichiarava: 'non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo essere duri e inflessibili'. Altro che duri e inflessibili, il governo ha nascosto per settimane il problema, ha fatto passerelle in Tunisia, ha sottovalutato l'emergenza ed ha fatto diventare le nostre coste un colabrodo. Zero controlli, zero regole, illegalità diffusa. Giusta la protesta di Musumeci, giusta la preoccupazione degli amministratori locali siciliani. Palazzo Chigi e ministero dell'Interno facciano qualcosa - conclude Siracusano - basta con questo colpevole immobilismo". (Com)