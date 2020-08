Fase 3: Giacomoni (FI), ruolo Cdp deve evolversi e innovarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo di Cassa deve "evolversi e innovarsi. Le strategie da perseguire saranno necessariamente di natura politica, come l'individuazione dei settori economici di cui favorire lo sviluppo. Questi investimenti però devono sempre rispondere ai requisiti di sostenibilità economica-finanziaria e di redditività. Cdp non può certo diventare una nuova Iri, esposta alle pressioni del governo di turno". Questa l'opinione di Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti e membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. In un'intervista a "Il Giornale" Giacomoni ha spiegato che "gli investimenti di Cdp, quali essi siano, devono sempre seguire logiche di mercato non logiche politiche. Il mercato ha sempre fatto meglio dello Stato". E sul tipo di azionariato e di governance per il fondo sovrano, Giacomoni è chiaro: "Un ruolo da traghettatore (bridge financing) e non da timoniere. Il ruolo dello Stato e di Cassa non è quello di controllare le aziende, ma di favorire la crescita economica del Paese, attraverso il sostegno alle aziende e, al tempo stesso, la prospettiva di ritorni adeguati ai risparmiatori, anche attraverso incentivi fiscali, sul modello dei Piani individuali di risparmio (Pir). Visti poi i rendimenti negativi dei titoli governativi nel mondo - ha concluso - gli investimenti nelle attività produttive possono essere un'ottima alternativa e il fondo sovrano certamente uno strumento in più a disposizione dei risparmiatori". (Rin)