Germania: ministro dell’Interno, “inaccettabili” aggressioni alla sede del parlamento

- Il ministro dell'Interno della Germania, Horst Seehofer, ha definito "inaccettabili" le azioni dei manifestanti che ieri a Berlino hanno tentato di assaltare l'edificio del parlamento. "È inaccettabile che i piantagrane e gli estremisti lo usino (l'edificio del Reichstag) per i propri scopi", ha detto il ministro al quotidiano “Bild” in un'intervista, aggiungendo che l'edificio del parlamento rappresenta "un centro simbolico della libera democrazia della Germania". Ieri circa 38 mila persone hanno partecipato alla protesta contro le restrizioni anti-coronavirus e la polizia ha arrestato più di 300 manifestanti in seguito agli scontri avvenuti con le forze dell'ordine. Secondo quanto riportato dai media locali, alcuni manifestanti di estrema destra che sventolavano la bandiera del Reich tedesco e altri simboli ad esso riconducibili hanno salito i gradini del palazzo del Reichstag. Inoltre, secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti intervenuti per sedare i disordini sono stati attaccati con il lancio di pietre e bottiglie. In risposta, i poliziotti hanno iniziato a disperdere i manifestanti usando gas lacrimogeni. (segue) (Geb)