Agroalimentare: Anzaldi (Iv), a rischio salvataggio Ferrarini, intervenga Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva Michele Anzaldi torna sul salvataggio della azienda Ferrarini che dice in un'intervista ad Affaritaliani.it "rappresenta un esempio di sinergia tra buone norme messe in campo dal governo e intervento della filiera privata, con il sostegno delle maggiori banche italiane e il plauso unanime delle associazioni, dalla Coldiretti del presidente Prandini e del segretario generale Gesmundo al presidente di Confagricoltura Giansanti, dal presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentare Mercuri alla Legacoop". Per Anzaldi si tratta di "una vera operazione di sistema, che tutela posti di lavoro e qualità della produzione. Tutto questo, però, rischia di essere vanificato perché un'azienda pubblica, la Amco che ricade sotto la responsabilità del ministero del Tesoro, invece di unirsi a questo progetto preferirebbe sostenere una cordata alternativa che non dà alcuna garanzia sull'italianità dell'azienda, e anzi è nota per allevamenti all'estero e guai giudiziari. Sarebbe davvero inspiegabile, per questo ho chiesto l'intervento del ministro Gualtieri". (segue) (Rin)