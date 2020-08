Agroalimentare: Bellanova su Ferrarini, superare le ragioni della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, puntualizza che "per salvare il gruppo Ferrarini non basta una iniezione finanziaria, ma occorre soprattutto superare le ragioni che hanno provocato la crisi dello storico salumificio con una decisa svolta strategica per valorizzare il vero made in Italy con il coinvolgimento dell’intera filiera". Bellanova lo ha detto ieri sera parlando in Puglia con i giornalisti. Si tratta di "un obiettivo possibile grazie all'azione del ministero e del governo che ha introdotto l’obbligo di indicare in etichetta l’origine delle carni suine trasformate per combattere la concorrenza sleale dall'estero e garantire trasparenza ai consumatori sulla reale provenienza dei prodotti. Un tassello che considero essenziale" ha proseguito la ministra, "è il lavoro per difendere il made in Italy che mi vedrà impegnata anche lunedì e martedì prossimo, negli incontri con i ministri dell’Agricoltura europea in Germania". (segue) (Rin)