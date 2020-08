Medio Oriente: Israele spera di tenere cerimonia firma accordo con Emirati entro metà settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo parlando di accordi commerciali per un valore di 500 milioni di dollari nelle fasi iniziali”, ha dichiarato Akunis. Tali accordi bilaterali, ha detto, daranno luogo a "investimenti trilaterali, in altre parole, in progetti aggiuntivi con altri Paesi della regione", ha aggiunto il ministro senza nominare gli Paesi coinvolti. Le delegazioni statunitense e israeliana dovrebbero viaggiare insieme ad Abu Dhabi su un aereo della El Al Israel Airlines, il primo volo diretto di Israele tra Tel Aviv e la capitale degli Emirati Arabi Uniti. El Al ha rilasciato le foto del jet Boeing 737-900 che porterà la delegazione. Per l’occasione la parola "pace" in inglese, ebraico e arabo è stata incisa all'esterno sopra le finestre della cabina di pilotaggio. (Res)