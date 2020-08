Tlc: Anzaldi (Iv), grave se rete unica servisse a ripulire conti Tim con Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva Michele Anzaldi sostiene che "Raffaele Tiscar, esperto di Tlc ed Energia, già vicesegretario generale con delega sulla banda larga a palazzo Chigi, dice di non vedere quale sia l'interesse pubblico nell'operazione Tim-Cdp e paventa il rischio che i soldi del Recovery fund siano usati in realtà per ripulire i conti di Tim invece che per mettere in campo investimenti per il Paese. In pratica - spiega il parlamentare su Facebook - l'operazione 'rete unica' servirebbe a Tim per scaricare sulla nuova società di carattere pubblico una parte del suo enorme debito e il personale in eccesso. Se fosse vero, saremmo di fronte ad un incredibile danno per gli italiani, al quale si aggiungerebbe la beffa dello stop agli investimenti sulla fibra". (segue) (Rin)