Mediterraneo orientale: Papa, appello al dialogo costruttivo e a rispetto leggi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha dichiarato oggi durante la preghiera dell’Angelus in Piazza San Pietro di seguire con attenzione le tensioni nella zona del Mediterraneo orientale “insidiata da vari focolai di instabilità”. “Faccio appello al dialogo costruttivo e al rispetto delle leggi internazionali per risolvere i conflitti che minacciano la pace e i popoli di quella regione”, ha aggiunto il Papa. L'appello del Pontefice giunge nel pieno dello scontro con la Grecia per il controllo delle acque del Mediterraneo orientale. Le tensioni tra Turchia e Grecia si sono intensificate all'inizio di agosto, dopo che la nave da ricerca Oruc Reis, impegnata in trivellazioni esplorative nel Mediterraneo orientale, ha iniziato le perforazioni nelle acque rivendicate da Atene. In queste settimane si sono susseguite esercitazioni militari da entrambe le parti, con Ankara che il 28 agosto ha lanciato un nuovo Navtex (avviso ai naviganti) annunciando esercitazioni navali fino al prossimo 11 settembre. L’avviso emesso dalle autorità di Ankara segue a sua volta quello di giovedì scorso per le esercitazioni navali che si terranno dal 1 al 2 settembre nel Mediterraneo orientale. Secondo quanto riporta l’emittente turca “Trt Haber”, le esercitazioni riguarderanno diversi assetti navali che saranno impegnate in attività di addestramento al tiro. Il Navtex giunge in risposta alle esercitazioni “Eunomia” avvenute nei giorni scorso al largo di Cipro e che coinvolgono Grecia, Italia, Cipro e Francia. Le manovre militari si sono concluse il 28 agosto, e seguono le esercitazioni condotte da Grecia e Francia dello scorso 13 agosto e quelle tra le Marine militari greca e statunitense dello scorso 27 luglio. (Res)