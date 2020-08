Brasile: coronavirus, martedì annuncio ufficiale su estensione programma di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile annuncerà ufficialmente martedì l’estensione del programma di aiuti lanciato nel contesto della crisi legata alla pandemia di coronavirus. “Martedì annunceremo insieme al presidente Jair Bolsonaro l'estensione dei pagamenti di emergenza, uno strumento così importante per milioni di brasiliani che hanno bisogno di aiuto per affrontare la pandemia", ha scritto il deputato Arthur Lira sul suo account Twitter. Questa settimana il presidente Bolsonaro ha confermato che il governo estenderà il pagamento dei bonus di emergenza in favore di lavoratori precari fino alla fine dell'anno, riducendo tuttavia l'attuale importo di 600 real (90 euro) per renderlo più sostenibile per le casse federali. (segue) (Brb)