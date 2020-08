Milano: tentano di rubare 17 bottiglie di alcolici al supermercato, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio intorno alle 18 e 30, in un supermercato di via Palizzi a Milano, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso due cittadini romeni di 27 e 19 anni. Gli agenti sono stati chiamati dall'addetta alla vigilanza che nota i due giovani aggirarsi con fare sospetto all'interno del negozio. I due si presentano alle casse automatiche pagando solo alcuni articoli di poco valore, ma usciti dal negozio vengono fermati dall'addetta alla vigilanza che all'interno del loro zaino trova 17 bottiglie di alcolici del valore di circa 240 euro. (Rem)