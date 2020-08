Pomezia: incendio in palazzina, due donne intrappolate vengono salvate dai carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio, per cause accidentali, è divampato alle 11 di ieri sera in via Roma 63 a Pomezia. Fortunatamente la segnalazione tempestiva ai carabinieri ha permesso di salvare la vita a due donne, di cui una di 82 anni. La segnalazione arrivata alla centrale riferiva di una densa colonna di fumo nero dalla palazzina. I militari, arrivati sul posto, hanno contattato il proprietario dello stabile e accertato che al primo piano la moglie di questi aveva tentato di uscire ma era stata rimasta bloccata dal fumo, mentre nel seminterrato adibito a sala hobby stava dormendo l'anziana madre 82enne. I carabinieri hanno fatto irruzione nell'edificio e portato in salvo entrambe le donne che stanno in buone condizioni di salute e hanno subito soltanto lo choc emotivo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, ma il seminterrato è andato completamente distrutto. (Rer)