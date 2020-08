Milano: cerca di vendere statuetta in oro da 450 mila euro, ladro la ruba durante lo scambio e scappa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera alle undici e mezza un orafo trentenne francese ha sporto denuncia per il furto di una scultura in oro del valore di 450 mila euro. La vittima era stata contattata da un sedicente cittadino svizzero che si era detto interessato all'acquisto dell'oggetto. Quando si sono incontrati in un ristorante vicino al Duomo di Milano per concludere la compravendita, approfittando di un momento di distrazione, il presunto acquirente è scappato con la statuetta. (Rem)