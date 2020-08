Usa: Biden, "allarmante" decisione di interrompere briefing sicurezza con il Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha criticato la decisione del direttore dell'intelligence nazionale Usa, John Ratcliffe, di interrompere i briefing sulle questioni di sicurezza elettorale con il Congresso, a causa di presunte fughe di informazioni. La decisione è stata annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando durante una manifestazione elettorale in Texas. “Il fatto che la sua amministrazione (di Trump) limiti le informazioni fornite ai rappresentanti del popolo al Congresso mentre si moltiplicano le minacce alla sicurezza nazionale - e soprattutto data l'accoglienza senza precedenti di Donald Trump per questi attacchi alla nostra democrazia per il proprio guadagno - è profondamente allarmante. La decisione dovrebbe essere annullata immediatamente”, ha dichiarato il portavoce della campagna di Biden, Andrew Bates, secondo quanto riferisce la stampa statunitense. Nell'annunciare la decisione, Trump aveva affermato: "Il direttore Ratcliffe ha riportato le informazioni alla commissione e le informazioni sono trapelate. Che si sia trattato di ‘Shifty’ (soprannome dispregiativo per il presidente della commissione per i Servizi segreti della Camera dei rappresentanti, Adam Schiff) o di qualcun altro, hanno fatto trapelare le informazioni e quel che è peggio è che hanno fatto trapelare le informazioni sbagliate. E lui (Ratcliffe) si è stancato di questo, quindi vuole fare (le audizioni) in una forma diversa, perché ci sono delle fughe di notizie nella commissione”. Schiff, per parte sua, ha accusato il presidente di mentire. “Come al solito, il presidente Trump sta mentendo. Trump ha licenziato l'ultimo direttore dell’intelligence nazionale (Dan Coats) per aver informato il Congresso sugli sforzi russi per aiutare la sua campagna. Ora pone fine del tutto ai briefing. Trump non vuole che il popolo americano sappia degli sforzi della Russia per aiutare la sua campagna elettorale”, ha scritto Schiff su Twitter. Ieri l’ufficio del direttore dell'intelligence nazionale ha annunciato che non ci saranno più briefing di membri del Congresso presso le commissioni d'intelligence della Camera e del Senato sulle questioni di sicurezza relative alle imminenti elezioni presidenziali. (Nys)