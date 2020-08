Medio Oriente: premier Israele, solo questioni civili discusse durante visita negli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la visita della delegazione israeliana e statunitense negli Emirati Arabi Uniti prevista per domani verranno discusse solo questioni di carattere civile, lasciando i temi relativi alla difesa e alla sicurezza in un secondo momento. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, in una nota. “Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso di non includere i temi funzionari della sicurezza nella squadra israeliana che si recherà negli Emirati Arabi Uniti per discutere i dettagli dello storico accordo di pace annunciato due settimane fa”, si legge nella nota dell’ufficio stampa del premier israeliano. La decisione è stata presa dopo i colloqui con i funzionari degli Emirati Arabi Uniti e in pieno coordinamento con il ministro della Difesa Benny Gantz. (segue) (Res)