Medio Oriente: premier Israele, solo questioni civili discusse durante visita negli Emirati (2)

- Rappresentanti di alto profilo del ministero della Difesa, compreso il direttore generale del ministero, nonché i capi delle agenzie di intelligence dello Shin Bet e del Mossad, si sarebbero dovuti recare ad Abu Dhabi come parte della delegazione israeliana. Tra le questioni che sarebbero state discusse durante l'incontro di domani vi sarebbe dovuta essere la vendita degli aerei di quinta generazione di fabbricazione Usa F-35, che secondo alcuni esperti minerebbe la superiorità militare di Israele nella regione. Secondo quanto riporta il quotidiano israeliano “Yedioth Ahronoth”, la potenziale vendita degli F-35 agli Emirati è una clausola segreta nell'accordo Emirati Arabi Uniti-Israele, mediato dagli Stati Uniti. Sebbene tutte le parti abbiano negato l’esistenza di clausole segrete, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recentemente detto ai giornalisti in una conferenza stampa alla Casa Bianca che gli Emirati avevano espresso interesse ad acquistare caccia stealth, precisando che una tale vendita era "in fase di revisione" date le nuove dinamiche tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti da quando le due nazioni hanno deciso di normalizzare le relazioni lo scorso 13 agosto. (Res)