Regno Unito: sindacato degli studenti chiede proroga riapertura delle università

- Le università britanniche dovrebbero abolire i piani di riapertura per il mese prossimo per impedire agli studenti in viaggio di alimentare la diffusione del coronavirus nel Paese. È la richiesta avanzata dalla University and College Union (Ucu), il principale sindacato degli studenti, che chiede che i corsi si svolgano online. "Spostare oltre un milione di studenti in tutto il Paese è una ricetta per il disastro e rischia di lasciare le università impreparate come le case di cura nel caso di una seconda ondata", ha affermato in una nota il segretario generale della Ucu, Jo Grady. "È ora che il governo intraprenda finalmente un'azione decisiva e responsabile in questa crisi e dica alle università di abbandonare i piani per l'insegnamento faccia a faccia", ha aggiunto Grady, esortando il governo a confermare le lezioni online per il primo trimestre didattico. Il governo del primo ministro Boris Johnson è stato criticato da più parti per la decisione di riaprire le scuole e le università. Stephen Barclay, segretario capo al Tesoro, ha nel frattempo dichiarato di non essere d'accordo con la richiesta. "Penso che le università come il resto dell'economia debbano riaprire e gli studenti debbano essere in grado di farlo", ha detto Barclay all’emittente “Times Radio”. (Rel)