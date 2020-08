Giappone: successore Abe verrà scelto il prossimo 17 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberal democratico, al potere in Giappone, sceglierà il successore del primo ministro Shinzo Abe il prossimo 17 settembre. Lo rivela l’agenzia di stampa “Kyodo”. Abe ha annunciato venerdì le sue dimissioni per ragioni di salute. Parlando in conferenza stampa il primo ministro non ha fatto il nome di possibili successori. Secondo quanto riferisce l’agenzia, il vice primo ministro, Taro Aso, ha dichiarato che non intende candidarsi per ricoprire l’incarico, mentre l’ex ministro della Difesa, Shigeru Ishiba, e l’ex ministro degli Esteri, Fumio Kishida, hanno reso nota la loro volontà di correre per l'incarico. Tra i candidati potenziali ci sono anche il capo di gabinetto, Yoshihide Suga e il ministro della Difesa, Taro Kono. Abe si è dimesso per problemi di salute. “Non posso restare nel ruolo di primo ministro se non mi sento al meglio”, ha detto il premier giapponese parlando ieri in conferenza stampa. Il leader ha spiegato che la sua malattia cronica, la colite ulcerosa, è peggiorata il mese scorso e ha ammesso che la decisione è stata molto difficile da prendere. (Git)