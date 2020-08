Germania-Russia: caso Navalnyj, ministero Giustizia tedesco riceve richiesta russa per fornire assistenza legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia tedesco ha ricevuto una richiesta dalla Russia per fornire assistenza legale nel caso di sospetto avvelenamento del blogger dell'opposizione Aleksej Navalnyj. Lo hanno riferito fonti ufficiali citate dal quotidiano tedesco “Welt am Sonntag”, secondo cui la richiesta è arrivata giovedì scorso e il ministero la sta esaminando. L'ufficio del procuratore generale russo ha riferito questa settimana di aver chiesto alla Germania di condividere i risultati clinici e le diagnosi preliminari fatte dai medici tedeschi che hanno in cura il 44enne all'ospedale Charitè di Berlino. Il portavoce presidenziale russo Dmitrj Peskov aveva dichiarato in precedenza che non c'è alcun motivo per un'indagine sull'improvvisa malattia di Navalnyj. Navalnyj ha accusato un malore la scorsa settimana durante un volo per Mosca proveniente dalla Siberia ed è stato trasportato in un ospedale nella città russa di Omsk. Successivamente è entrato in coma ed è stato trasportato in Germania due giorni dopo, dove i medici hanno riferito che i test condotti indicavano un'intossicazione da una sostanza del gruppo degli inibitori della colinesterasi.(Geb)