© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino marocchino di 38 anni è stato arrestato per spaccio questa notte intorno all'una, in Via Matera a Milano. L'uomo è stato fermato per un controllo ed è stato trovato in possesso di 50 grammi hashish 1,5 grammi di cocaina, e 100 euro in banconote di piccolo taglio. (Rem)