- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta l'incidente dovuto al maltempo che ha determinato la morte di due sorelle a Marina di Massa in Toscana. "La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanza tramutata in tragedia. Un forte, commosso abbraccio ai genitori e ai loro familiari", scrive su Twitter. (Rin)