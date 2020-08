Serbia: Brnabic ammette condivisione linea Ue su Bielorussia, ma non dimentichiamo aiuto di Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha scelto la stessa linea politica degli altri paesi dei Balcani occidentali unendosi alla dichiarazione dell'Unione europea per condannare l'attuale situazione in Bielorussia, ma spera che il presidente Aleksandr Lukashenko non tenga conto di ciò nei rapporti con il paese. Lo ha dichiarato la premier serba Ana Brnabic parlando ai giornalisti il giorno dopo che Belgrado ha fatto sapere di essersi unita agli altri paesi dei Balcani nel sostenere la dichiarazione Ue di condanna per gli eventi in Bielorussia. La Serbia ha buoni rapporti con la Bielorussia del presidente Lukashenko, recatosi in visita a Belgrado lo scorso dicembre. "Non dobbiamo dimenticare l'amicizia che Lukashenko ha dimostrato verso il nostro popolo durante i momenti difficili", ha dichiarato Brnabic ammettendo che Belgrado si è unita a Albania, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord e Bosnia Erzegovina nel condannare la repressione delle violenze post-elettorali portata avanti dalle autorità bielorusse. La decisione di Belgrado è stata salutata ieri dagli ambasciatori dell'Unione europea e degli Stati Uniti in Serbia, Sam Fabrizi e Anthony Godfrey. "E' bello vedere che la Serbia si attiene alla linea europea", ha commentato Godfrey.(Seb)