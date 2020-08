Kosovo: ambasciatori e rappresentanti Ue, Osce e Nato in viaggio a Decani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri gli ambasciatori o incaricati d'affari di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, insieme a rappresentanti dell'Ue, dell'Osce e del comandante della Forza per il Kosovo a guida Nato, il generale maggiore Michele Risi, ha visitato la regione di Decani in un viaggio conoscitivo. Come riferisce una nota, i partecipanti si sono incontrati separatamente con il sindaco Bashkim Ramosaj e padre Sava Janjic del monastero di Decani. Hanno invitato le parti ad aderire rigorosamente alle leggi del Kosovo, in particolare alla legge del 2008 sulle zone di protezione speciali, e ad affrontare qualsiasi questione residua nel quadro del Consiglio di monitoraggio dell'attuazione, prima di intraprendere qualsiasi azione. Inoltre, hanno sollecitato le autorità del Kosovo ad attuare la sentenza della Corte costituzionale del 19 maggio 2016 sulla controversia territoriale a Decani. Infine, hanno chiesto al governo del Kosovo di risolvere rapidamente la questione dei lavori stradali. (Kop)