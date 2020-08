Kosovo: Eulex, fino a 20 persone scomparse potrebbero essere identificate con i campioni di sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale delle vittime di sparizioni forzate, che ricorre oggi, la Missione dell'Unione europea per lo Stato di diritto in Kosovo (Eulex) fa appello ai parenti di tutte le persone scomparse affinché forniscano campioni di sangue in modo che il processo di identificazione di alcuni i resti umani nell'obitorio di Pristina possano essere completati. Il vicedirettore dell'Istituto di medicina legale del Kosovo ed esperto di Eulex, Tarja Formisto, ha affermato in una nota che uno dei problemi incontrati durante il processo di identificazione dei resti umani è il fatto che non tutti i parenti delle persone scomparse hanno fornito campioni di sangue per l'analisi del Dna. “Ci sono famiglie che si rifiutano di fornire campioni di sangue per diversi motivi. Alcuni credono che i loro parenti siano ancora vivi, altri non vogliono fornire un campione di sangue prima che gli autori siano assicurati alla giustizia”, ha detto Formisto. “Stimo che fino a 20 persone scomparse potrebbero essere identificate attraverso il Dna, se le famiglie di tutte le persone scomparse fornissero campioni di sangue. Vorrei fare appello ai parenti di tutte le persone scomparse affinché forniscano campioni di sangue in modo da poter completare il processo di identificazione per alcuni di loro", ha detto il vicedirettore dell'Istituto di medicina legale del Kosovo. (segue) (Seb)