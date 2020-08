Manifestazioni in Bielorussia: l'opposizione invita il ministro dell’Interno a dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa ha invitato il ministro dell’Interno, Juri Karaev, a dimettersi o a consegnarsi alla giustizia. È quanto dichiarato da Maria Kolesnikova, membro del presidium del Consiglio di coordinamento, durante una trasmissione trasmessa in diretta su YouTube. “Il 13 agosto il signor Karaev, in onda sulla televisione bielorussa, ha ammesso la responsabilità per coloro che sono stati malmenati: persone morte, violenza, crudeltà senza precedenti e torture di civili (l'abbiamo visto tutti). Se lei si assume la responsabilità di quegli eventi, ha due opzioni: o si dimette o deve costituirsi", ha detto. "Abbiamo in programma di creare un movimento", ha poi fatto sapere Kolesnikova “È molto importante capire che ora sono passati 20 anni da quando è stato registrato un nuovo partito nel Paese. Ciò suggerisce che i meccanismi per la creazione di un partito e la sua registrazione molto probabilmente non funzionano o funzionano molto male, proprio come tutte le altre leggi che abbiamo”, ha aggiunto, sottolineando che i membri del Consiglio di coordinamento dell'opposizione della Bielorussia lavorano gratuitamente. “Nessuno di noi ha mai ricevuto soldi per quello che fa”, ha detto Kolesnikova, ribadendo che il Consiglio di coordinamento dell’opposizione non ha mai chiesto finanziamenti all'Occidente. “Abbiamo appreso dai media dei circa 53 milioni di euro di cui hanno parlato i rappresentanti dell'Ue, ma non lo abbiamo chiesto", ha precisato.Le proteste di massa dell'opposizione sono scoppiate in tutta la Bielorussia a seguito delle elezioni contestate presidenziali del 9 agosto che hanno visto la rielezione per un sesto mandato del presidente in carica Alexander Lukashenko. Secondo i dati diffusi dalla Commissione elettorale centrale, il presidente in carica Lukashenko ha ottenuto l'80,1 per cento dei voti contro il 10,12 per cento dell’esponente dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Quest’ultima si è tuttavia rifiutata di riconoscere i risultati delle elezioni, ha lasciato la Bielorussia ed è attualmente in Lituania. Dopo le elezioni diverse proteste sono scoppiate nella capitale Minsk e in molte altre città del Paese, portando a scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Secondo il ministero dell’Interno di Minsk, più di 6 mila persone sono state arrestate nelle proteste, mentre diverse decine di agenti delle forze dell'ordine e manifestanti sono rimasti feriti. (Res)