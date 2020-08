Difesa: Parly, alto ufficiale delle Forze armate francesi sotto inchiesta per violazione della sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa francese, Florence Parly, ha confermato oggi che un alto ufficiale delle Forze armate di Parigi è stato messo sotto inchiesta per una sospetta violazione della sicurezza dello Stato. “Un alto ufficiale è indagato per violazione della sicurezza”, ha detto Parly all’emittente radiofonica “Europe 1”, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo la stessa emittente, al centro dell’inchiesta ci sarebbe un ufficiale con base in Italia e di stanza presso la Nato s sospettato di aver trasmesso documenti sensibili ai servizi segreti russi. (Frp)