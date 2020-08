Commercio: Gasparri (FI), chiusura Ztl centro storico ennesima decisione assurda di Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore Maurizio Gasparri commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale, la decisione della sindaca di Roma Virginia Raggi di ripristinare i varchi della Zona a traffico limitato (Ztl) "è assurda". In una nota Gasparri spiega: "Il centro storico della Capitale vede le attività della ristorazione e del commercio morire lentamente, per assenza di turisti e per le follie dell’uso indiscriminato dello smart working. Sono a rischio migliaia e migliaia di posti di lavoro e l’apertura del centro rappresenta un minimo sollievo per tanti operatori della Capitale. L’ottusità con cui la Raggi ha assunto questa decisione - aggiunge - dimostra una volta di più la sua totale inadeguatezza. Per fortuna, come rilevano le organizzazioni del commercio del I Municipio, la parentesi grillina si sta per chiudere. Ma la decisione di ripristino della Ztl va immediatamente cancellata come chiedono le organizzazioni della ristorazione e del commercio. Inoltre bisogna salvaguardare i residenti del centro storico che pagano per un accesso che in questi mesi è stato aperto logicamente a tutti. Dal Comune - conclude - una gestione confusa che non rispetta i diritti dei cittadini, quelli dei residenti, quelli degli operatori che chiedono soltanto qualche opportunità in più. Raggi è davvero distruttiva”. (Com)