Turismo: Gelmini (FI), flop bonus, usare tesoretto per aiuti reali a settore

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, sostiene che il suo partito aveva "avvertito il governo: il bonus vacanza, così come congegnato da palazzo Chigi e dal ministero dei Beni culturali, non avrebbe dato l'aiuto che serviva al settore turismo. Adesso - prosegue in una nota - dopo gli annunci del ministro Franceschini, arrivano anche i dati reali a darci ragione. L'esecutivo aveva stanziato 2,4 miliardi di euro, nelle casse di alberghi, camping e stabilimenti balneari sono finiti appena 200 milioni di euro, l'8 per cento del totale. n vero e proprio flop, un mancato supporto per tante imprese in crisi e per un comparto che vale il 13 per cento del Pil". Gelmini ricorda che "ci sarà tempo fino al 31 dicembre per usare il bonus, ma è facile prevedere un trend negativo in linea con i dati di queste settimane. Il tesoretto non speso, adesso, venga realmente utilizzato per dare ristoro alle realtà più in difficoltà".(Com)