Turchia: Ankara condanna incendio del Corano a Malmoe, “duro colpo ai valori di convivenza europei”

- La Turchia ha condannato fermamente quanto avvenuto a Malmoe, in Svezia, dove militanti del partito danese di estrema destra Stram Kurs (Linea dura) hanno dato alle fiamme una copia del Corano in uno dei parchi della città. “Condanniamo fermamente le orribili provocazioni di un politico islamofobo e razzista e dei suoi seguaci giunti in Danimarca dalla città svedese di Malmo”, ha affermato in una nota il ministero degli Esteri turco. “Questi atti provocatori sono un duro colpo alla cultura della convivenza e dei valori europei”, prosegue la dichiarazione, secondo cui “questo atto spregevole contro il nostro libro sacro è un atto esemplare, in quanto rivela fino a che punto i musulmani devono affrontare le minacce in Europa”. Il ministero degli Esteri di Ankara invita quindi le autorità svedesi a prendere “tutte le misure necessarie” contro coloro che agiranno per provocare i musulmani nel Paese in futuro. Secondo quanto riferisce l'emittente svedese “Svt”, i disordini causati dalla provocazione pianificata dagli attivisti di estrema destra si sono verificati nella tarda serata di venerdì in una zona che ospita numerosi migranti. Secondo quanto riferito dai testimoni locali, nonostante gli sforzi della polizia locale per garantire l'ordine, circa 300 persone sono scese in strada e si sono scontrate con le forze dell'ordine, lanciando pietre, bottiglie e fuochi d'artificio all’indirizzo degli agenti. In seguito ai disordini, circa 20 persone sono state arrestate, mentre alcuni agenti di polizia hanno riportato ferite lievi.(Tua)