India: coronavirus, 78.761 nuovi casi in un giorno

- Le autorità sanitarie dell’India hanno confermato 78.761 casi di nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore, l’aumento giornaliero più alto mai registrato a livello globale, che porta il totale dei contagi confermati nel paese a 3.542.734. I nuovi decessi confermati sono stati 948 e portano il computo ufficiale delle morti legate al virus a 63.498. L’India è al terzo posto al mondo per casi, dopo Stati Uniti e Brasile, e al quarto per decessi, dopo Usa, Brasile e Messico. Il primo caso è stato individuato il 30 gennaio e il milionesimo il 16 luglio mentre il totale dei contagi è passato da due a tre milioni in soli 16 giorni, dal 6 al 22 agosto. Dal primo settembre, riferisce la stampa indiana, dovrebbero entrare in vigore nuove linee guida e la principale novità dovrebbe essere la ripresa dei servizi ferroviari metropolitani. (Inn)