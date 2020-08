Libano: sale a 190 bilancio vittime esplosioni del 4 agosto nel porto di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a 190 il bilancio dei morti delle devastanti esplosioni che lo scorso 4 agosto hanno colpito il porto della capitale del Libano Beirut. Lo ha annunciato oggi in una nota il governo libanese, precisando che al momento i feriti sono 6.500 mentre sette persone restano ancora disperse: tre libanesi, tre siriani e un cittadino egiziano. Le autorità libanesi stanno indagando sulle cause dell’incendio divampato all’interno di un magazzino situato all’interno del porto nel quale erano stoccate dal 2014 oltre duemila tonnellate di nitrato di ammonio, un materiale altamente esplosivo. L'esplosione del 4 agosto ha lasciato 300.000 persone senza casa e ha causato danni diretti per 15 miliardi di dollari, secondo un rapporto diffuso oggi dalla presidenza del Consiglio dei ministri. In totale sono state danneggiate: 50.000 abitazioni, nove grandi ospedali e 178 scuole. Intanto domani il presidente Michel Aoun parlerà ai vari blocchi parlamentari con l’obiettivo di designare un nuovo primo ministro incaricato di formare un governo dopo le dimissioni dell’esecutivo guidato da Hassan Diab. L’incontro si terrà poco prima dell’arrivo a Beirut del presidente francese, Emmanuel Macron, che il primo settembre avrà incontri con la leadership libanese e i vari esponenti dei partiti politici.(Res)